Sturmwarnung : Schulen bleiben wegen „Sabine“ geschlossen

Radevormwald In Deutschland wird es ungemütlich. Das angekündigte Sturmtief „Sabine“ wird auch das Bergische Land nicht verschonen.

Da das Sturmtief „Sabine“ laut Vorhersage der Wetterexperten auch über Radevormwald ziehen wird, hat Bürgermeister Johannes Mans entschieden, dass die Radevormwalder Schulen am Montag, 10. Februar, wegen der akuten Sturmwarnung mit vermuteten Orkanböen in der Stärke von Kyrill im Jahr 2007 geschlossen bleiben. Schulamtsleiter Jürgen Funke hat diese Information bereits an die Schuleiter weitergegeben.