Bürgerbus-Verein in Radevormwald Wer den „Lappen“ abgibt, fährt ein Jahr gratis

Der Bürgerbus-Verein in Radevormwald macht auf ein besonderes Angebot für jene Bürger aufmerksam, die sich entscheiden, ihren „Lappen“ abzugeben. „Wer in Radevormwald seinen Führerschein beim Ordnungsamt abgibt, kann ein Jahr lang kostenlos mit dem Bürgerbus fahren“, heißt es in einer aktuellen Mitteilung des Vereins. „So soll der Einstieg in den öffentlichen Nahverkehr erleichtert werden.“