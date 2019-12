Bürgermonitor : Bürger wundern sich über gefällte Linden an der L 414

Zahlreiche Linden an der Uelfe-Wuppertal-Straße nahe der Ortschaft Uelfe IV wurden gefällt. Bürger fragen sich, ob das wirklich nötig war. Foto: Stefan Gilsbach

Radevormwald Äußerlich wirkten die Bäume völlig gesund. Dieser Eindruck könne jedoch täuschen, erklärt ein Sprecher des Landesbetriebes Straßen.NRW, der für den Bewuchs entlang der Landstraße zuständig ist.

Mit Verwunderung haben mehrere Einwohner von Radevormwald auf Fällaktionen reagiert, die an der Uelfe-Wuppertal-Straße vor einigen Tagen durchgeführt wurden. Wer die L 414 befährt, sieht in der Nähe der Ortschaft Uelfe IV gestapelte Baumstämme und Astwerk neben der Straße liegen.

BM-Leser Konrad Stichnot meldete sich bei unserer Zeitung und machte auf die Baumfällungen aufmerksam. Er wundert sich: „Die Linden, die dort standen, machten einen völlig gesunden Eindruck.“ Auch Regina Hildebrandt, beim Bauverwaltungsamt zuständig für dieses Thema, erklärte: „Es haben sich mehrere Bürger bei uns gemeldet und nachgefragt, was da passiert ist.“ Die Stadtverwaltung hat mit den Fällungen aber nichts zu tun. Ansprechpartner sei der Landesbetrieb Straßen.NRW, in dessen Verantwortlichkeit sich die Landstraßen befinden.

Johannes Szmais, Sprecher der Niederlassung des Landesbetriebes in Gummersbach, geht davon aus, dass es sich um Fällungen aus Sicherheitsgründen gehandelt habe. Hintergrund sei der extrem trockene Sommer gewesen, der zu vielen Schäden am Baumbestand geführt habe. „Im Moment sind wir in der Region dabei, sehr viele beschädigte Bäume zu beseitigen, die eine Gefahr für die Menschen sein können“, sagt Szmais.

Dass diese Sorge leider sehr berechtigt ist, zeigt der tödliche Unfall eines Motorradfahrers, der sich jüngst an der Agger-Talsperre ereignete. Im September war eine morsche Fichte auf die Fahrbahn der Landstraße 323 gestürzt, just in dem Moment, als ein Biker dort entlangfuhr. Der Baum traf den 61-Jährigen, dieser stürzte und blieb schwer verletzt liegen. Er starb noch an der Unfallstelle.

Aus diesem Grund seien die Mitarbeiter des Landesbetriebs derzeit damit beschäftigt, alle Gefahrenpunkte zu entschärfen. Johannes Szmais räumte am Freitag ein, dass er über den Fall in Radevormwald keine konkreten Aussage der zuständigen Mitarbeiter habe, er gehe aber davon aus, dass auch die Linden in seinem heiklen Zustand gewesen seien. „Es kommt vor, dass diese Bäume von dem so genannten Brandkrustenpilz befallen werden“, erläutert der Sprecher des Landesbetriebs. Trockene Sommer begünstigten diesen Befall, der auf den ersten Blick nicht zu erkennen sei. „Fachleute werden aufmerksam, wenn sie Totholz in oberen Bereich der Bäume bemerken“, erläutert Szmais. Mit einer Sonde könne man sich dann vergewissern, ob der Pilz den Baum schon stark geschädigt habe.