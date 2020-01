Parkverbote in Bergerhof : Anwohner wundern sich über Parkverbote wegen Kanalsanierung

Parkverbote in Bergerhof

Unterirdisches Kanalsystem der Stadt Duesseldorf. Ähnliche Arbeiten laufen jetzt auch in Bergerhof. Foto: Krebs, Andreas/Krebs, Andreas (kan)

Bergerhof Auf Facebook machten einige Bürger in den vergangenen Tagen ihrem Ärger Luft über die „zig Verbotsschilder“.

Überrascht von zeitweiligen Parkverbotsschildern zeigen sich in diesen Tagen Anwohner in Bergerhof. Wegen Kanalarbeiten können in mehreren Straßen – Lohengrinstraße, Espertstraße, Schillerstraße, Dannenbergstraße, Kreuzstraße, Froweinstraße – vorübergehend die Anlieger ihre Autos nicht abstellen wie gewohnt.