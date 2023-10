Kulturkreis Radevormwald Bürger stimmen ab über Theaterstücke

Radevormwald · Das Rheinische Landestheater Neuss präsentierte Auszüge neuer Stücke im Bürgerhaus. Bis 28. Oktober können Bürger per Wahlschein in der Stadtbücherei bis zu sechs der insgesamt elf vorgestellten Werke auswählen und so das kommende Abo-Programm des Kulturkreises Radevormwald mitbestimmen.

03.10.2023, 06:00 Uhr

„On the Road again“ ist eine multimediale Lyrik-Performance mit Live-Musik von Björn Hayer für Jugendliche ab 14 Jahren. Foto: Jürgen Moll

Von Cristina Segovia Buendía