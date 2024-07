Baugebiet in Radevormwald Karthausen II – Bürger können Stellung nehmen

Wegen der Erschließungsarbeiten für den ersten Bauabschnitt war die Landstraße 81 in Richtung Honsberg von der Kreuzung der B 229 in Herbeck aus mehrere Monate lang gesperrt worden. Seit Montag ist die Strecke nun wieder für den Verkehr freigegeben. Allerdings teilt die Verwaltung mit, dass die Arbeiten für die Erschließung noch nicht abgeschlossen sind. Daher wird im Bereich der schlecht einsehbaren Kurve auf der Landstraße ab dem kommenden Dienstag, 23. Juli, eine Ampel aufgestellt. „Die Strecke zwischen der Ampel beträgt durch die schlecht einsehbare Kurve circa 120 Meter. Die Ampel wird als Anforderungsampel mit kurzen Wartezeiten eingerichtet“, heißt es in der Ankündigung der Stadtverwaltung.