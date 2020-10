Fahrradfreundlichkeit in Radevormwald : Noch bis November zum Thema Rad abstimmen

Fahrradfreundlichkeit in Radevormwald

Radevormwald Der Fahrrad-Club ADFC erstellt aus den Daten der Teilnehmer einen Zufriedenheitsindex. Auch die Stadt Radevormwald, die mittlerweile einen Klimaschutzmanager hat, ruft Bürger auf, sich daran zu beteiligen.

Der Zufriedenheitsindex der Radfahrer wird mittlerweile zum neunten Mal vom Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC) durchgeführt. Bis Ende November haben alle Rader Bürger Zeit, sich am ADFC-Fahrradklima-Test zu beteiligen und Ihre Stadt zu bewerten. Die Stadt Radevormwald weist nun noch einmal ausdrücklich auf diese Möglichkeit hin.

Dass die Radevormwalder keine Radmuffel sind hat das diesjährige Stadtradeln deutlich gezeigt. Bei der dreiwöchigen Aktion im Sommer konnten die 125 angemeldeten Teilnehmer rund 28.800 Kilometer sammeln. Nicht zu vergessen sind im Radevormwalder Radfahrkalender auch die weiteren Höhepunkte wie die alljährlich stattfindende Ausfahrt der IG Bismarck mit alten Rädern und Mopeds, das Volksradfahren oder die Night-on-Bike. Vor allem Corona hat in diesem Jahr nochmal viele Menschen auf das Fahrrad gebracht und den Trend zum Kauf eines Pedelecs bestätigt.

Niklas Lajewski, der Klimaschutzmanager der Stadt, hat in den vergangenen Monaten daran gearbeitet, den Radverkehr in der Bergstadt zu fördern. Inzwischen gehen die Mitarbeiter der Verwaltung selber mit gutem Vorbild voran – es wurden zwei Lastenfahrräder angeschafft, mit der kleinere Strecken bewältigt werden können ohne das Auto nutzen zu müssen, zum Beispiel bei der Verteilung von Post.

Die Ergebnisse der Umfrage erscheinen im kommenden Frühjahr. Die in der Umfrage identifizierten Stärken und Schwächen sollen Politik und Verwaltung ein wichtiges Feedback zur Situation von Fahrradfahrern vor Ort geben, um so mehr in die Radverkehrsförderung zu investieren. Der Test ist die größte Befragung zum Radfahrklima weltweit und wird gefördert vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur.