Aktion in Radevormwald : Jetzt anmelden für die Rader Müllsammelaktion

Aktion in Radevormwald

Keine Seltenheit: Achtlos in der Natur verteilter Müll. Foto: Stadt Dormagen

Radevormwald Vom 19. April bis 1. Mai läuft die gemeinsame Aktion der Stadt Radevormwald und dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband „Mach mit! wilden Müll sammeln … für ein sauberes Bergisches Land“.

Die Stadt Radevormwald organisiert gemeinsam mit dem Bergischen Abfallwirtschaftsverband vom 19. April bis 1. Mai eine Aktion, bei der „wilder“ Müll eingesammelt werden kann. Damit soll auch in Corona-Zeiten die Tradition von „Rade räumt auf“ gepflegt werden. Mal äußert sich das als wilde Müllablagerung, bei der beispielsweise Sperrmüll trotz Verbotes in der Natur abgelagert wird, mal als gedankenverloren weggeworfene Getränkeverpackung oder Zigarettenkippe. Mit der Initiative „Mach mit! wilden Müll sammeln … für ein sauberes Bergisches Land“ möchte die BAV-Abfallberatung gemeinsam mit der Stadtverwaltung Radevormwald sowie mit der Unterstützung aller Bürger dem wilden Müll wieder zu Leibe rücken. Wegen der Pandemie zieht es zudem generell mehr Menschen in die Natur, und leider hinterlassen manche davon bei ihren Spaziergängen Abfälle.