Klimaschutz in Radevormwald Bürger können sich Fördermittel sichern

Nach einem ungewöhnlich warmen September kündigt sich jetzt mit sinkenden Temperaturen der Herbst an – beides Gründe, über das Thema Klimawandel und Heizkosten nachzudenken. Wer sich über die Möglichkeiten informieren möchte, seine Kosten zu senken und zugleich umweltfreundlich zu heizen, der hat dazu als Radevormwalder mehrfach Gelegenheit. So teilt die Stadtverwaltung mit, dass noch bis zum Jahresende jene Bürger, die Interesse an einer Steckersolaranlage haben, noch städtische Förderung in Anspruch nehmen können. 150 Euro stehen zur Verfügung, um in diesem Jahr noch eine Photovoltaikanlage mit bis zu 600 Watt (Wechselrichterleistung) zu installieren. Diese Anlagen lassen sich beispielsweise auf Balkonen anbringen und sind daher nicht nur für Hausbesitzer, sondern auch für Mieter interessant. Fördermittel können Bürger auch bei zum Jahresende für Dachbegrünung in Anspruch nehmen. Die Stadt fördert 50 Euro pro Quadratmeter (bis maximal 50 Prozent der Kosten), um das Flachdach der Garage, Gartenhütte oder des Wohngebäudes ab zehn Quadratmetern zu begrünen.