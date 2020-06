Grünanlagen in Radevormwald : Im Einsatz gegen trockene Grünflächen

Radevormwald Herbert Schmitz (83) geht mit gutem Beispiel voran: Er wässert regelmäßíg mit dem Schlauch den Parc de Châteaubriant. Die Verwaltung ermuntert Bürger, öffentliches Grün zu pflegen – zum Beispiel mit Patenschaften.

Seither macht sich Herbert Schmitz trotz seines Alters regelmäßig im Park nützlich. Wenn das Wetter trocken ist und kein Regen in Sicht, geht er mit dem Wasserschlauch durch die Anlage und gibt den Bäumen, Blumen und dem Rasen das Wasser, das die Pflanzen brauchen. Der Wasseranschluss befindet sich am Rokoko-Pavillon. Der Schlauch bietet einen Radius von 30 Metern. „Wenn ich den Strahl in die Luft lenke, auch noch weiter“, erklärt Schmitz amüsiert. Dass der Park derzeit grünt und blüht und keineswegs einen welken Eindruck macht, ist also nicht zuletzt ihm zu verdanken.