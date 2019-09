Abfallentsorgung in Radevormwald : Probleme mit den Gelben Säcken

Rollen mit den gelben Säcken – für Bürger in Rade nicht so leicht zu erhalten, wie man meinen sollte. Foto: RP/Miserius

Radevormwald Horst Härtel wollte eigentlich nur eine neue Rolle der gelben Müllsäcke besorgen. Doch das erwies sich als schwieriger, als er gedacht hatte.

Eine kleine Odyssee war es, die Horst Härtel jüngst von einer Anlaufstelle zur anderen geführt hat – und das nur, weil er weitere gelbe Säcke für die Müllentsorgung brauchte. „Ich habe in diesem Jahr schon zu viel gesammelt, so dass die zugeteilten Gelben Säcke nicht reichen“, sagt der Radevormwalder. Bestimmt kein Problem, dachte sich Härtel und ging zu einer Tankstelle, wo er schon Anfang des Jahres die zugeteilte Rolle gelbe Tüten bekommen hatte. Leider erfuhr er, dass er die Rolle nur gegen einen Gutschein der Verwaltung erhalte. Härtel sprach bei der Stadt vor. „Die Auskunft: Da müssen sie bei der BWS anrufen.“ Das heißt, bei der Bergischen Wertstoff-Sammel-GmbH, die ihren Sitz in Engelskirchen hat.

Der Rader sprach auf den Anrufbeantworter, erhielt aber keinen Rückruf. Er rief am folgenden Mittwoch noch einmal an. Diesmal meldet sich eine freundliche Dame. Und sie hat frohe Kunde: „Ich wiederhole mein Anliegen und erfahre nach kurzen Recherchen der Dame, dass ein Brief an mich seit Montag unterwegs sei.“ Tatsächlich traf der Brief ein, versehen mit einem freundlichen Anschreiben sowie einen mit Stempel und Unterschrift versehenen Gutschein über eine Rolle gelbe Säcke.