Politik in Radevormwald „Je mehr sich anschließen, desto besser“

Ein Passant, der sich die Zeit genommen hat, sich über das Bündnis und dessen Anliegen zu informieren, findet „die Aktion grundsätzlich gut. Es macht schon mal einen guten Eindruck, wenn Mitglieder der etablierten Rader Fraktionen hier alle gemeinsam stehen.“ Dass in der Stadt mehr gegen Extremismus gemacht werden müsse, findet der Senior. „Die Problematik gibt es in jeder Stadt. In Radevormwald hatten wir zuletzt das Thema der Regenbogenschilder, die abmontiert wurden, die Schmierereien am Wuppermarkt. Ich finde schon, dass wir das Bündnis benötigen und mehr Zuspruch von der Bevölkerung gebraucht wird. Je mehr Menschen sich diesem Anliegen anschließen, desto besser.“