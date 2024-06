Bibliothek in Radevormwald Stadtbücherei macht mit beim Sommer-Leseclub

Ab dem 1. Juli kann man sich in der Stadtbücherei am Schlossmacherplatz anmelden. Gelesen werden kann während der gesamten Sommerferien. Die späteste Abgabe der Logbücher ist am Dienstag, 27. August. Ausführliche Informationen zum SLC und den Veranstaltungen gibt es in der Stadtbücherei und unter www.sommerleseclub.de.