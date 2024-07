Wupperorte in Radevormwald Neubau der Brücke – „Es herrscht noch viel Frust“

Es war just am Schalttag, dem 29. Februar 2024, als die Brücke über die Wupper in Dahlhausen gesperrt wurde. Das Bauwerk aus den 1950er Jahren muss durch eine neue Brücke ersetzt werden (unsere Redaktion berichtete). Für die Anwohner in Dahlhausen, aber auch für die anderen „Wupperaner“, ist die Sperrung sehr lästig. Wer beispielsweise nach Lennep möchte, muss nun über Beyenburg oder Herbeck fahren. Kein Wunder, dass es anfangs viel Kritik an der Baumaßnahme gab, die rund ein Jahr dauern soll.