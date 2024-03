Baustelle in Radevormwald Brückensperrung in Dahlhausen löst Sorgen aus

Wupperorte · Seit Donnerstag ist die Wupperbrücke in Dahlhausen gesperrt – der Beginn einer langen Baumaßnahme. Investor Andreas Caduff macht sich Sorgen über Umsatzeinbußen am Wuppermarkt. Und was ist mit dem Schleichweg über Niederdahl?

01.03.2024 , 15:00 Uhr

Blick aus der Luft auf die Wupperbrücke in Dahlhausen und dem Viadukt der Wuppertalbahn. Seit Donnerstag ist die Brücke nicht mehr befahrbar. Radfahrer und Fußgänger können jedoch auch weiterhin den Fluss überqueren – es wird eine Behelfsbrücke gebaut. Foto: Jürgen Moll Foto: Jürgen Moll