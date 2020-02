Bauausschuss in Radevormwald : Marode Brücke wird erneuert

Die kleine Brücke in der Nordstadt ist völlig marode und morsch. An einer Seite fehlt sogar schon eine Holzlatte. Foto: Joachim Rüttgen

Radevormwald Das Holz ist verfault und von Pilzen befallen. Nun wird erwogen, eine Betonplatte als Ersatz zu installieren, denn andere Lösungen sind teuer.

Der Neubau der Brücke in der Nordstadt III gestaltet sich schwieriger als gedacht: Der Grund sind die viel zu teuren Angebote der Fachfirmen nach der Ausschreibung. Der Bauausschuss diskutiert über das Thema in seiner nächsten Sitzung am kommenden Dienstag, 4. Februar, ab 17 Uhr, im Mehrzweckraum des Bürgerhauses am Schlossmacherplatz.