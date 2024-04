Prozess um Totschlag in Radevormwald Jetzt spricht der Bruder des getöteten 19-Jährigen

Der Prozess im Fall des 19-Jährigen, der im vergangenen August in Radevormwald durch Messerstiche starb, ist am Dienstag fortgesetzt worden. An diesem Verhandlungstag sagte der 34-jährige Bruder des Opfers aus, der zugleich einer der Nebenkläger ist. Zwei junge Männer, 21 und 23 Jahre alt, müssen sich vor dem Landgericht Köln wegen des Vorwurfs des gemeinsamen Totschlags verantworten.