Schulen in Radvormwald : Ein abwechslungsreicher Theater-Morgen

Schulen in Radvormwald

Radevormwald Das Brille-Theater aus Witten war zu Gast in der Grundschule auf der Brede. Damit endete eine lange Zeit ohne Kindertheater. Organisiert wurde die Veranstaltung von den Mitarbeitern des „Life“.

Schultheater gab es in der Aula der Grundschule auf der Brede lange nicht mehr. Am Montag war diese Durststrecke vorbei, denn das „Brille Theater“ aus Witten war zu Gast in Radevormwald. Alina Koppelberg, Mitarbeiterin des Kinder- und Jugendtreffs „Life“, hat die Schauspielerinnen Meike Wiemann und Britta Lennardt für zwei Vorstellungen gebucht.