WenDo-Kursus für Mädchen in Radevormwald Brenzlige Situationen selbstbewusst abwehren

Sie spielen verschiedenen Szenen durch, wie etwa jene an der Bushaltestelle. Ein Mädchen sitzt alleine, wartet auf den Bus. Ein Fremder nähert sich. Die Mädchen werden nacheinander angehalten, die Annäherung durch ein bestimmtes Auftreten aufzuhalten. Die Mädchen springen auf, heben die Hand und halten sie selbstbewusst vor sich. „Stopp“, rufen sie mit lauter und kräftiger Stimme. In der Übungssituation führen die ersten Versuche zu kleinen Lachern. Es ist eine ungewohnte Situation, fiktiv in diesem Moment in einem geschützten Raum. Doch im Notfall kann dieses Auftreten eine wertvolle Waffe gegen einen potenziellen Täter sein.