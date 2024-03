Börse in Radevormwald 17 Polter Brennholz versteigert

Regen gehört zur Brennholzbörse irgendwie dazu. Bei der dritten Auflage am Parkplatz des Kommunalfriedhofs an der Kaiserstraße fing es nach einem eigentoch ganz schönen Frühlingstag am späten Nachmittag doch wieder an zu regnen. Immerhin: Es war nicht ganz so schlimm wie bei der Premiere am 3. Februar, als von Börse und Versteigerung ob des Dauerregens kaum die Rede sein konnte und sich zwei Familien über die zwölf Polter Brennholz von der Bahntrasse freuen konnten. Die waren somit sehr günstig, was zwar dem Konzept ein wenig widersprach, aber auch niemanden wirklich störte.