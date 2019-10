Keilbecker Straße : Brennende Tonne beschädigt Kirchenfenster

Dahlhausen Möglicherweise hat ein „Feuerteufel“ in der Nacht zu Freitag sein Unwesen in Dahlhausen getrieben. Wie Polizei-Sprecher Michael Tietze am Sonntag mitteilte, hatte zunächst gegen 4.30 Uhr an der Keilbecker Straße eine Mülltonne gebrannt.

Fatal war dabei, dass die Tonne unterhalb eines Fensters des Gotteshauses der Freien evangelischen Kirchengemeinde stand – „aufgrund der Hitzeeinwirkung ist das Fenster zu Bruch gegangen“, berichtete Tietze.

Da etwa zeitgleich in der nicht weit entfernten Hohenzollernstraße ein weiterer Brand gelöscht werden musste – ein Unbekannter hatte auf einem Gehweg mehrere Bücher in Brand gesetzt –, geht die Polizei davon aus, dass die Mülltonne absichtlich in Brand gesetzt worden ist.