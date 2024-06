Sana-Klinik in Radevormwald Breites Bündnis gegen die Krankenhaus-Pläne

Das Ergebnis ist eine gemeinsame Erklärung: Alle Beteiligen seien sich darüber einig, „dass der Erhalt der aktuellen Leistungsgruppen oberste Priorität“ habe. „Die Endoprothetik ist ein wesentlicher Bestandteil des Leistungsangebots im Krankenhaus von Radevormwald und der zweitgrößte Versorger dieser Leistungsgruppe im Bergischen Land“ ,heißt es in der Erklärung. „Deswegen befürchten die Beteiligten mit dem Wegfall dieses Angebots eine erhebliche Versorgungslücke für die Bevölkerung der gesamten Region.“ Das Endoprothetikzentrum unter der Leitung von Chefarzt Dr. Martin Ulatowski genieße einen herausragenden Ruf über die Stadtgrenzen hinaus und habe seine Fallzahlen in den vergangenen Jahren deutlich steigern können. Ohne dieses Angebot in Radevormwald könne nicht nur die Versorgung für betroffene Patienten in Radevormwald, sondern auch in den umliegenden Städten nicht mehr gedeckt werden.