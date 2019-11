Internetversorgung in Radevormwald : Breitband-Lösung mit den Stadtwerken?

Leerrohre, in die später Glasfaserkabel geblasen werden, sind auf auf vielen Baustellen in der Region zu sehen. Foto: dpa/Carsten Rehder

Radevormwald Weil sich kein Anbieter fand, muss der Ausbau des schnellen Internets für die „weißen Flecken“ verschoben werden. Die Verwaltungsspitze will an dem Thema jedoch dran bleiben und denkt über neue Konzept nach.

Es klang so ermutigend: Rund sieben Millionen Euro Fördergelder wurden der Stadt Radevormwald vor zwei Jahren für den Ausbau des Breitbandnetzes zur Verfügung gestellt. Im Dezember 2017 hatte der Beigeordnete Frank Nipken der Presse von einem Schreiben aus Berlin berichtet, in dem der letzte Teil der Förderung vom Bund zugesagt wurde. Die letzten weißen Flecken im Stadtgebiet sollten endlich getilgt werden, überall sollen Unternehmen und Privatpersonen rasch und bequem das Internet nutzen dürfen. Vor allem in den Außenortschaften (482 Häuser und rund 100 Gewerbebetriebe) gab es einen Bedarf. Insgesamt 290 Kilometer Leitungen mit Glasfasertechnik sollten gelegt werden.

Doch mit dem Ausbau ist nicht so rasch vorangegangen, wie sich die Verwaltung das vorgestellt hatte. Zwar hatte die Stadt die Leistung ausgeschrieben, doch im Juli musste die Verwaltung mitteilen: „Auf unsere Ausschreibung haben sich Bewerber gemeldet, letztlich hat aber keiner ein konkretes Angebot abgegeben.“

Info Eine Option für das Gewerbegebiet Gewerbegebiet Für die Unternehmen im Gewerbegebiet Mermbach könnte dank eines Vorstoßes der Deutschen Glasfaser das Problem des langsamen Internets bald der Vergangenheit angehören. Das Unternehmen bietet bei ausreichenden Bedarf an, den Ausbau zu übernehmen. Laut Wolfgang Scholl, Leiter der Stabsstelle, laufe derzeit noch die Marktforschung der Deutschen Glasfaser. Voraussichtlich Mitte November werde man Neues von dem Unternehmen hören.

Damit hat sich Projekt erst einmal verzögert. Doch die Verwaltungsspitze bekräftigt, dass sie an dem Thema dran bleiben will. „Wir müssen grundsätzlich überlegen, wie wir an das Thema herangehen“, erklärte Bürgermeister Johannes Mans am Montag in einem Pressegespräch. Wenn Anbieter aus dem überregionalen Raum nicht zur Verfügung stünden, dann könnte eine regionale Lösung unter Umständen der richtige Weg sein.

Manche Kommunen im Oberbergischen Kreis sind diesen Weg bereits mit Erfolg gegangen. In der Gemeinde Nümbrecht beispielsweise ist man beim Thema Internet nach dem Motto verfahren: „Die Axt im Haus erspart den Zimmermann.“ Die eigenen Gemeindewerke Nümbrecht (GWN) haben den Breitbandausbau angepackt. Und Radevormwalds Nachbarkommunen Hückeswagen und Wipperfürth haben sich zusammengetan, um mit einer Kooperation der regionalen Bergischen Energie- und Wasser-GmbH (BEW) und der innogy TelNet die schlecht versorgten Stellen auf ihren Stadtgebieten auszubauen.

Noch sind die Überlegungen, die man im Rader Rathaus dazu hat, nicht in aller Ausführlichkeit darstellbar, doch der Bürgermeister und der Beigeordnete Frank Nipken deuten zumindest an, dass eine Lösung möglich sei, in welche die Stadtwerke Radevormwald (SWR.) eingebunden werden. Man könnte eine Konstruktion schaffen, bei der ein stadteigenes Unternehmen beteiligt ist. Die Stadt wäre dann mittelbar Herr des Geschehens. Noch, das betonen Bürgermeister und Beigeordneter, sind diese Ideen nicht konkret.

Dieser Gedanke einer Einbeziehung von städtischen Eigenbetrieben tauchte bereits im September in einem Antrag auf, den die Fraktion der Alternative Liste (AL) in die politische Debatte gebracht hatte. Die Stadtwerke sollten prüfen, „ob sie nicht in der Lage ist, die entstehende Lücke zu schließen“. Man solle jede Chance nutzen, damit ländliche Räume beim Thema Digitalisierung nicht vollends ins Hintertreffen gerieten“, hatte der AL-Fraktionsvorsitzende Rolf Ebbinghaus angemahnt.

In diesem Zusammenhang fällt beim Blick in die Unterlagen der kommenden Sitzungen auf, dass der Tagesordnungspunkt „Umstrukturierung der Stadtwerke Radevormwald GmbH“ in der Ratssitzung am Dienstag auftaucht – allerdings im nicht-öffentlichen Teil.