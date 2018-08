Radevormwald: Brandenburgerin macht Ausbildung zur Bestatterin.

Ausbildung zur Bestatterin : Im Dienste der Hinterbliebenen

Foto: RP/Christian Albustin

Radevormwald Linda Marleen Seefloth möchte Bestatterin werden. Für ihre Wunschausbildung zieht sie aus Brandenburg nach Radevormwald. Für Berührungsängste vor Verstorbenen und Trauernden ist in ihrem Beruf kein Platz.

Weiterleiten Drucken Christian Albustin Von Christian Albustin Autorendetails aufklappen Koch, Oecotrophologe und Lebensmittelwissenschaftler - Christian Albustin ist Volontär bei der RP seit Oktober 2017. zum Autorenprofil

Eine knappe Autostunde südlich von Frankfurt an der Oder liegt Guben. Die kleine, 17.500 Einwohner zählende Stadt liegt genau an der polnischen Grenze und der Lausitzer Neiße. Auf der anderen Seite des Flusses liegt Gubin, die polnische Hälfte der Stadt. Wer dort den Beruf des Bestatters erlernen will, hat es nicht einfach. In Deutschland gibt es nur drei Berufskollegs, die darin ausbilden: Bad Kissingen, Springe und Wermelskirchen. Viele Bestatter bilden daher gar nicht erst aus, der Weg zur Berufsschule wäre einfach zu weit. So auch in Guben. Darum ist Linda Marleen Seefloth nach Radevormwald gezogen. Bei Rainer Flüs lässt sie sich seit gut einer Woche zur Bestattungsfachkraft ausbilden.

Ihren Berufswunsch verfolgt Seefloth schon fast ihr ganzes Leben. „Früher in der Grundschule wollte ich immer Gerichtsmedizinerin werden“, sagt die 18-Jährige, die im Juni ihr Abitur gemacht hat. Später, als ihr klar wurde, dass sie den NC für ein Medizinstudium nicht schaffen würde, wechselte sie zum Beruf des Bestatters. „Ich wollte auch keine zehn Jahre und mehr mit der Ausbildung verbringen“, gesteht sie. Die weite Entfernung von über 650 Kilometern zu ihrer Familie störe sie nicht. „Ich habe zwei ältere Brüder, einer arbeitet in Niederbayern. Zu beiden habe ich guten Kontakt“, sagt Seefloth. Warum sie Bestatterin werden will? „Mir ist es wichtig, Menschen in Trauersituationen beizustehen. Und es gibt so viele unterschiedliche Menschen.“ Das Trauergespräch sei denn auch die Königsdisziplin. „Die Menschen sind in einer Ausnahmesituation und emotional gar nicht in der Lage, sich mit der Bestattung zu befassen“, sagt Flüs. Darum sei Trauerpsychologie auch ein elementarer Bestandteil der Ausbildung.

Völlig unvorbereitet fängt sie ihre dreijährige Ausbildung aber nicht an. Im Februar absolvierte sie bereits ein Praktikum im Betrieb von Birgit und Rainer Flüs. Während der einen Woche habe Rainer Flüs ihr bereits vollen Kontakt zum Beruf ermöglicht. „Ich durfte bei der Trauerberatung, bei Beerdigungen und auch beim Herrichten der Toten dabei sein“, erzählt Seefloth. Da hätte sie auch zum ersten Mal in ihrem Leben einen Verstorbenen gesehen. Berührungsängste habe sie aber keine gehabt.

Foto: RP/Christian Albustin

„Wer glaubt, der Bestatter fahre den ganzen Tag in seinem Leichenwagen herum und sammle Verstorbene ein, hat ein völlig falsches Bild“, sagt Flüs. Vor allem in der Ausbildung lerne man die komplette Bandbreite der Bestattung kennen. Das fange schon beim Grab an, welches der Bestatter mit dem Bagger ausheben können muss, auch für Urnengräber. „Das ist hier zwar nicht üblich, aber in der Ausbildung gehört es dazu“, betont Flüs. Außerdem müsse der Bestatter die Riten und Gebräuche der Bestattung kennen. Und zwar nicht nur des Christentums, sondern aller Glaubensrichtungen.



Eine weitere Sache, an die man erst denke, wenn es soweit ist, seien die Spuren, die jemand hinterlasse. Auch die digitalen. Abmeldungen bei Ämtern, Versicherungen und Vereinen gehörten genauso dazu wie laufende Verträge für den Telefonanschluss und das Sportstudio. „Der Beruf ist im Wandel“, sagt Flüs und verweist auf den digitalen Nachlass. „Das ist ein Problem. Wir haben keine Möglichkeit, Menschen bei Facebook abzumelden. Ich bekomme immer noch Leute als Freunde vorgeschlagen, die seit Jahren tot sind“, berichtet Flüs. Das aktuelle Urteil mache dies in Zukunft vielleicht leichter.

Am Ende aller Vorbereitungen steht die Trauerfeier, auch hier gebe es große Veränderungen. „Es kommt immer Neues dazu, der Verzicht auf Trauerkleidung und andere Musik“, erzählt der Bestatter. Solange es Teil des Lebens des Verstorbenen war, sei das auch meist kein Problem. Würden Wünsche zu abgedreht, müsse der Bestatter aber respektvoll beraten, ob eine andere Lösung nicht doch die bessere sei. Große Bedeutung legt Flüs auch auf den Beerdigungskaffee im Anschluss. So sei es gar nicht schlimm, wenn Leute dort schon wieder fröhlich seien und Witze machten. „Das gibt den Hinterbliebenen das Gefühl, weiter zur Gemeinschaft zu gehören. Es ist ein Zeichen, dass das Leben weiter geht“, erklärt er.