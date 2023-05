Freizeitgelände bei Radevormwald Sauna im Freizeitpark Kräwinkel steht in Flammen

Die Freiwillige Feuerwehr Radevormwald ist am Sonntagmorgen zu einem Einsatz in den Freizeitpark Kräwinkel nahe der Wupper-Talsperre gerufen worden. Der Alarm ging um 6.58 Uhr ein, vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Sauna, die zu einem der Ferienhäuser gehörte, vollständig in Brand stand. Nachdem alle Bewohner in Sicherheit gebracht worden waren, ging die Feuerwehr gegen die Flammen vor.