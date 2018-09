Radevormwald: Brand von Lagerhalle unter Kontrolle

Radevormwald Im Radevormwalder Industriegebiet brennt eine Lagerhalle der Firma „Inter Union“ an der Gewerbestraße. Die örtliche Feuerwehr hat Einsatzkräfte aus dem Umland hinzugezogen. Die Brandursache ist noch unklar.

Mittlerweile hat der Einsatzleiter vor Ort weitere Einsatzkräfte auch aus dem Umland alarmiert. So ist die Hückeswagener Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften in die Nachbarstadt gefahren. Sie unterstützt mit ihrer Drehleiter und zwei Löschfahrzeugen. Es brennen zwei große Lagerhallen in voller Ausdehnung.

Angesichts der starken Rauchentwicklung misst die Feuerwehr inzwischen die Luftqualität. Es wurde eine Messstelle errichtet. Denn noch ist unklar, was in den Lagerhallen verbrennt. „Wir können Belästigungen oder gar Rückstände in der Natur durch die starke Rauchentwicklung nicht ausschließen“, sagt Kreisbrandmeister Fischer. Derzeit gehe die Feuerwehr aber nicht davon aus, dass eine Gefahr von dem starken Rauch ausgeht. Es brennt eine Halle, in der Kunststoffe und Gummireifen gelagert wurden. Die Alarmierung der Feuerwehr erfolgte durch eine Brandmeldeanlage. Die Brandursache ist unklar.