Brand auf Bauernhof : Halle geht in Flammen auf – Feuerwehr stundenlang im Einsatz

Rund 70 Einsatzkräfte waren vor Ort, die Löscharbeiten werden bis Mittag fortgesetzt. Foto: Feuerwehr

Radevormwald In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr zu einem Gehöft in Beck gerufen. Dort war eine Halle in Brand geraten. Es konnte verhindert werden, dass das Feuer auf umliegende Gebäude übergriff.

Die Feuerwehr Radevormwald ist in den frühen Morgenstunden zu einem Brand in der Ortschaft Beck gerufen worden. „Eine Halle mit diversen Gerätschaften ist komplett niedergebrannt, es gibt keine verletzten Menschen oder Tiere. Die angrenzenden Gebäude konnten vor dem Feuer geschützt, und gehalten werden“, teilt die Feuerwehr mit. Insgesamt waren 67 Einsatzkräfte vor Ort, darunter die Einheiten Herbeck und Stadt. Um den Brand zu löschen musste eine Löschwasserversorgung über eine Länge von 650 Metern gelegt werden, dabei wurden ein Löschteich mit 50 Kubikmetern sowie eine Löschwasser-Zisterne mit 30 Kubikmetern genutzt. Der Einsatz wird voraussichtlich noch bis heute Mittag dauern, da einige Glutnester aufwendig gelöscht werden müssen.

