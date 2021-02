Feuer in Radevormwald : Fünf Tote in Bergerhof

Das Feuer ist in einem Haus an der Elberfelder Straße ausgebrochen. Foto: Flora Treiber

Radevormwald In der Radevormwalder Ortschaft Bergerhof ist am Freitagabend ein Brand ausgebrochen. Laut Meldung der Feuerwehrleitstelle sind Menschenleben in Gefahr. Löscheinheiten und Rettungsdienste sind vor Ort.

(s-g) Brandkatastrophe in Bergerhof – fünf Menschen sind bei einem Feuer in einem Gebäude an der Elberfelder Straße ums Leben gekommen. Die Einsatzkräfte waren gegen 17 Uhr alarmiert worden. (Foto: Flora Treiber). Konkrete Details zum Brand und zur Ursache waren bis zum Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Die Einsatzstelle wurde großräumig gesperrt.

(s-g)