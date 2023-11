Martini-Gemeinde in Radevormwald Ein musikalische Predigt zum November

Präzise, wuchtig und eindrücklich dagegen war der Höhepunkt des VI. Teils „O Tod, wo ist dein Stachel“ gestaltet. Hier spürte man besonders, mit welcher Konzentration der Chor dem Dirigat folgte. Ebenso hervorragend waren die beiden Solisten Jonathan Becker (Bass), der sofort mit den ersten Tönen die Zuhörer in seinen Bann zog, und Maarja Purga (Sopran) die nach langer Sitzpause sofort in ihrer recht hohen Sopranpartie präsent war. Sie zeichnet auch für die Stimmbildung des Chores verantwortlich, was insbesondere in den Höhen des Chorsoprans zu bewundern war. Dass Chor und Orchester nicht immer eine harmonische Einheit bildeten, mag der räumlichen Situation geschuldet sein. Der Chor stand im Altarbogen, so dass der Klang sich im Altarraum fing und im Kirchenraum weniger entfalten konnte. Vielleicht lohnt es, bei Konzerten die erste Bankreihe zu entfernen und alle Musizierenden weiter im Kirchraum zu platzieren.