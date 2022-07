Veranstaltungen in Radevormwald : Borbecker Feuerwehr feiert wieder Sommergaudi

Veranstaltungen in Radevormwald

Zum Frühschoppen am Sonntag sang der Männergesangverein Hahnenberg unter Leitung von Jürgen Wader für die Gäste der Löschgruppe Borbeck. Foto: Heike Karsten

Radevormwald Gut besucht war das dreitägige Sommerfest der Borbecker Löschgruppe. Zum Frühshoppen sang der Männergesangsverein Hahnenberg. Der Sonntag stand ganz im Zeichen der Familie.

Der leichte Nieselregen am Sonntag passte nicht so ganz zum Motto „Sommergaudi“ des Borbecker Feuerwehrfests. Gute Stimmung herrschte dennoch, denn nach zwei Jahren Zwangspause konnte am vergangenen Wochenende endlich wieder gemeinsam gefeiert werden.