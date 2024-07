Fest in Radevormwalder Ortschaft Borbecker Sommergaudi – ein Fest mit vielen Freunden

So konnte sich Ralf Höller, Pressewart der Borbecker Lebensretter, am Sonntagvormittag bereits über ein gelungenes Festwochenende freuen. Auf die Frage, wie die beiden vorherigen Partytage am Freitag und Samstag verliefen, antwortete er lediglich mit einem breiten Grinsen und einem einzigen Wort, das ein komplettes Wochenende zusammenfassen sollte: „Geil.“ An beiden Abenden, führte er dann weiter fort, sei „die Hütte voll“ gewesen. Freitagabend sei traditionell der Abend der Feuerwehren. „An diesem Abend besuchen sich die Kameraden verschiedener Einheiten.“ Und natürlich schauten die Freunde in Uniform auch in Borbeck vorbei. Kameraden aus Halver, Lüdenscheid, Breckerfeld und Wuppertal sowie befreundete Feuerwehrleute aus der Radevormwalder Heimatstadt feierten in Borbeck mit. Samstag pilgere traditionell ein etwas jüngeres Partyvolk aufs Land, das zur Musik von DJ Cerasi auch in diesem Jahr wieder die Nacht zum Tag machte. Und nach einer buchstäblich kurzen Nacht empfingen die Borbecker am Sonntag zum Frühschoppen – mit Musik des MGV Hahnenberg und einer Schauübung der Kinderfeuerwehr – schließlich Freunde, Nachbarn und Familien. Trotz der vielen Arbeit, die ein solch vollgepacktes Festwochenende verursacht, fänden auch die Einheitsmitglieder über diese drei Tage Gelegenheit, um sich auszutauschen und der Gemeinschaft bei Grillwurst und Bier zu frönen.