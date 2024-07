Feuerwehrfest in Radevormwalder Ortschaft Borbecker feiern drei Tage lang „Sommergaudi“

Am zweiten Juli-Wochenende wird in der Ortschaft Borbeck groß gefeiert. Vom 12. bis 14. Juli lädt die Löschgruppe Borbeck der Freiwilligen Feuerwehr Radevormwald zur diesjährigen „Sommergaudi“ ein. Geboten werden drei Tage mit einem bunten Programm für große und kleine Besucher. Das Fest findet in und um das Feuerwehrgerätehaus in der Ortschaft statt.