Löschgruppe der Feuerwehr lädt ein : Borbecker feiern Sommergaudi

Radevormwald Wegen Corona musste die Feuerwehr-Löschgruppe Borbeck auf ihre Sommergaudi“ verzichten. Doch in diesem Jahr wird vom 8. bis 10. Juli ausgiebig gefeiert.

Die Feuerwehr-Löschgruppe in der Ortschaft Borbeck feiert wieder „Sommergaudi“. Zwei Jahre lang musste das Fest wegen der Corona-Pandemie ausfallen, nun aber wird am Freitag, 8. Juli, um 20 Uhr am Gerätehaus der Ortschaft das erste Fass anstochen. Die Borbecker freuen sich auf alle befreundeten Löschgruppen, die den Abend dann bei Bier, Bratwurst und Musik ausklingen lassen wollen.