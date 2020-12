Adventsaktion in Radevormwald : Boom bei Weihnachtswunschbaum-Aktion

Radevormwald Trotz Corona wird die Geschenkaktion von Caritas und Kreissparkasse auch diesmal gut angenommen. Hintergrund der Aktion sei es, Menschen, und vor allem Kindern, denen es nicht so gut gehe, etwas zu schenken.

Seit einigen Tagen stehen nun die Weihnachtswunschbäume des Caritas-Verbands Oberberg und der Kreissparkassen an vier Örtlichkeiten in Gummersbach, Radevormwald und Hückeswagen. Neben dem Eingangsbereich der Sparkasse an der Peterstraße in Hückeswagen, der Redaktion von Oberberg Online an der Dr.-Ottmar-Kohler-Straße und dem Caritas-Kaufhaus an der Wilhelmstraße in Gummersbach, steht natürlich auch wieder ein Baum in der Hauptstelle der Kreissparkasse in Radevormwald an der Hohenfuhrstraße 19-21. Und das, soviel ist schon Anfang Dezember klar, mit einigem Erfolg. „Der Boom, den wir auch erwartet haben, ist auch eingetreten. Die Aktion wird auch in diesem Jahr wieder “, bestätigt Sparkassen-Pressesprecher Michael Scholz. Einen Boom habe er erwartet, weil viele im Vorfeld schon Kunden gefragt hätten, ob es auch im Corona-Jahr wieder einen Weihnachtswunschbaum geben werde. „Wir haben die Aktion dann in Absprache mit dem Caritas-Verband Oberberg mit der heißen Nadel in kurzer Zeit gestrickt“, sagt Scholz. Es müsse dabei auch nicht immer ein Baum stehen. „In Hückeswagen hatten wir schon mal eine Wäscheleine aufgehängt. Und in Radevormwald gibt es in diesem Jahr auch noch eine Pinnwand, an der die Wunschzettel hängen“, sagt der Sparkassen-Mitarbeiter.