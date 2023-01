Verwaltung in Radevormwald Der Boom bei der Hundesteuer bleibt aus

Während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen ein Haustier angeschafft. Hunde, am liebsten putzige Welpen, stehen dabei auf der Wunschliste ganz oben. Und so ist es kein Wunder, dass viele Städte und Gemeinden im Oberbergischen Kreis Zuwächse bei den Einnahmen durch die Hundesteuer verzeichnen. Dazu liegen nun neue Zahlen des Statistischen Landesamtes NRW vor. Der Effekt ist recht eindeutig: Seit das Coronavirus im Jahr 2020 zum vorübergehenden Lockdown und anderen soziale Kontaktbeschränkungen führte, stiegen meist die Einnahmen an, die in den Rathäusern für die Vierbeiner erhoben werden.