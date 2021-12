DRK-Ortsverband in Radevormwald : Blutspendetermin komplett ausgebucht

Blutspende im Bürgerzentrum am Siedlungsweg: (v.l.) Petra Isern und Sonja Riese, die heute zum 27. Mal bei der Blutspende war. Foto: Jürgen Moll

Radevormwald Zu dem Blutspendetermin des DRK Dahlhausen wurden 110 Termine vergeben. Zwischen den Tagen ist die Resonanz erfahrungsgemäß hoch. Auch Sonja Riese aus Radevormwald hat Blut gespendet – bereits zum 27. Mal.

Blut zwischen Weihnachten und Silvester zu spenden, ist beliebt. Diese Erfahrung hat der Ortsverein Dahlhausen-Wupper des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) bereits im vergangenen Winter gemacht. Damals war der Blutspendetermin „zwischen den Jahren“ überdurchschnittlich gut besucht und dieses Phänomen wiederholte sich am Dienstagnachmittag, als der Ortsverein erneut zur Blutspende aufgerufen hat. In dem Bürgerzentrum am Siedlungsweg saß Dieter Neubauer am Eingang, um die Blutspender zu begrüßen und den ersten Schritt des Anmeldeprozesses abzuwickeln.

Dieter Neubauer war in der Vergangenheit zweiter Vorsitzender des Ortsvereins und hat jetzt den Vorsitz übernommen. Ralf Feldhoff, der erste Vorsitzende des Ortsvereins, ist am 12. Dezember verstorben. Er war über 40 Jahre im DRK tätig und hat die Arbeit vor Ort stark geprägt und vorangetrieben. Die Blutspende an der Wupper weiterzuführen und auch an den Erfolg der Blutspende im Dezember 2020 anzuknüpfen, ist für den Verein eine Herzensangelegenheit.

INFO So funktioniert der Ablauf einer Blutspende Dauer Wer Blut spenden möchte, sollte sich eine Stunde Zeit nehmen. Diese Zeit braucht man für den gesamten Ablauf der Blutspende und für die anschließende Ruhephase. Termin Während der Pandemie kann man auch spontan Blut spenden, es ist aber besser vorab einen Termin zu buchen. Einverständnis Nach der Anmeldung, bei der ein 3G-Nachweis vorgelegt werden muss, müssen die Spenderinnen und Spender einen Fragebogen zu ihrer Gesundheit ausfüllen, anschließend messen Ärzte die Körpertemperatur und die Hämoglobinwerte der Spender. Danach wird der Fragebogen mit einem Arzt besprochen, und der Spender bekommt die Möglichkeit, noch einmal bewusst zu entscheiden, ob er sein Blut zur Spende freigeben möchte. Es gibt während des gesamten Anmeldeprozesses immer die Möglichkeit doch noch von der Spende zurückzutreten. Entnahme Danach werden jedem Spender 500 Milliliter Blut entnommen. Im Anschluss gibt es eine Ruhephase und eine kulinarische Stärkung, in der Pandemie in Form von Lunchpaketen. Während der Blutspende wird eine FFP2-Maske getragen.

„Wir sind heute komplett ausgebucht. Es gibt 110 Anmeldungen und damit sind alle Termine vergeben. Wir haben aber auch ein freies Bett für spontane Spender“, sagt Dieter Neubauer. Er kontrollierte am Eingang den 3G-Nachweis und verteilte FFP2-Masken an die Spender, die nur mit einer medizinischen Maske geschützt waren. „Das Anmeldesystem entzerrt die Blutspende und verhindert, dass sich zu viele Menschen gleichzeitig im Bürgerzentrum aufhalten. FFP2-Masken sind heute wichtig. Wir wollen uns alle bestmöglich schützen.“ Die große Mehrheit aller Blutspender zeigten dabei als 3G-Nachweis ein Impfzertifikat vor. Nur wenige wiesen sich mit einem negativen Testergebnis oder einem Genesenennachweis aus. „Die meisten sind geimpft und das ist schön zu sehen“, sagt der DRK-Vorsitzende.

Im 15-Minutentakt wurden die Termine für die Blutspende vergeben, die mit acht Spenderbetten durchgeführt wurde. Aus dem DRK-Ortsverein waren zehn Helfer vor Ort, die sich um die Anmeldung und die Ausgabe der Lunchpakete kümmerten. Sie sorgen dafür, dass die Ärzte und Ärztinnen und ihre Helfer in einem reibungslos funktionierenden Rahmen arbeiten und aufklären können. Die meisten der 110 Spender waren am Dienstag bekannte Spender, 2021 gab es aber auch einige Neuspender. „In der Pandemie haben wir bisher die Erfahrung gemacht, dass die Menschen spenden und sich engagieren wollen. Hier an der Wupper haben wir sehr treue Spender, die sich untereinander gut kennen“, sagt Dieter Neubauer.

Eine von ihnen ist Sonja Riese. Die Blutspende am Dienstag war ihre 27. Blutspende. „Ich gehe schon sehr lange zur Blutspende, weil ich es wichtig finde anderen Menschen, die Blutkonserven brauchen, zu helfen. Ich habe nur mal eine Pause gemacht, als meine Kinder klein waren“, sagt sie. Auch in der Corona-Pandemie kommt sie regelmäßig zur Blutspende. Angst sich mit dem Coronavirus zu infizieren, hat sie nicht. „Hier sind die Abstände groß und alles ist super organisiert. Da habe ich keine Bedenken.“ Schade findet Sonja Riese, dass aufgrund der Pandemie das gesellige Beisammensein nach der Blutspende ausfällt. Nach der Ruhephase bekommen die Spender ein Lunchpaket zur Stärkung. Normalerweise versorgt das DRK die Blutspender vor Ort mit Kaffee und einer warmen Mahlzeit.