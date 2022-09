Rotes Kreuz in Radevormwald : Nächster Blutspendetermin findet in Herkingrade statt

Radevormwald Spender werden immer dringender gebraucht, weil die Zahl rückläufig ist. Das Rote Kreuz kündigt nun für den 4. Oktober eine Aktion an.

Ohne Blutspender läuft nichts in der medizinischen Grundversorgung, denn Blut wird jeden Tag aufs Neue benötigt, um Patienten in Therapie und Notfallversorgung behandeln zu können.

Die nächste Gelegenheit zur Blutspende in Radevormwald bietet sich in den Wupperorten der Stadt. Am Dienstag, 4. Oktober, können Spenderinnen und Spender von 16 bis 22 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in Herkingrade sich Blut abnehmen lassen.