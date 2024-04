Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald Blutspende – ein Generationenprojekt

Weil das Alter der Spender ein immer wichtigeres Thema für den Blutspendedienst West des Deutschen Roten Kreuz (DRK) wird, ruft er jetzt generationenübergreifend zur Blutspende auf. „Die demografische Entwicklung ist schließlich nicht nur für die Rente, sondern auch für das Blutspenden bedenklich. Es hat sich gezeigt, dass das Blutspendeverhalten stark mit dem Alter zusammenhängt“, heißt es in einer Mitteilung des DRK zum nächsten Blutspendetermin in Radevormwald am Donnerstag, 18. April, 15 bis 19.30 Uhr, im DRK-Haus, Carl-Diem-Straße 7.