Deutsches Rotes Kreuz in Radevormwald : DRK-Aufruf: Blut spenden – auch trotz der Lockerungen

Einen dringenden Appell richtet jetzt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) an alle Blutspender auch in Radevormwald. Wenn in diesem Sommer wieder vieles möglich ist, herrsche Nachholbedarf, die neue Normalität mit Leben zu füllen. Der DRK-Blutspendedienst macht sich große Sorgen, dass dabei die Bereitschaft zur Blutspende auf der Strecke bleibt. Daher der Appell an die Bevölkerung, auch jetzt kontinuierlich Blut zu spenden.