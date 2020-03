Große Hilfsbereitschaft an der Wupper : Blut spenden in Zeiten von Corona

Wupperorte Zum Termin an der Wupper kamen 105 Spender, darunter sogar 17 Erstspender.

Angesichts vieler Berichte über egoistische Hamsterkäufe gibt es auch positive Beispiele für Gemeinschaftssinn in diesen Tagen. Das haben Ralf Feldhoff und seine Mitstreiter vom Ortsverband Dahlerau des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) erlebt. „Wir hatten am Dienstag unsere Blutspendeaktion“, berichtet der Vorsitzende. „Natürlich unter besonderen Sicherheitsmaßnahmen, mit Maske und Handschuhen.“ Die Beteiligung sei außerordentlich gewesen. „Es waren 105 Menschen gekommen, und was das Besondere ist, es waren 17 Neuspender darunter.“ Er richtet ein großes Dankeschön aus an jene Bürger, die sich trotz der schwierigen Situation aufmachen, um für andere Menschen etwas zu tun. „Wegen des vorgeschriebenen Mindestabstandes waren manche Spender bereit, vor der Tür fast eine Stunde zu stehen“, schildert Feldhoff. Und natürlich gilt sein Dank auch dem Team des DRK Dahlerau, das weiterhin seinen Dienst für die Allgemeinheit leistet.