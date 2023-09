Wupperorte in Radevormwald Bei der Regionale bleibt Rade im hinteren Feld

Die „Regionale 2025“ zieht in diesen Tagen mit den „Tagen der offenen Projekte“ eine Zwischenbilanz. Noch bis zum 16. Oktober haben Bürger die Gelegenheit, ausgewählte Projekte im Rahmen des Landestrukturprogramms zu besuchen. Der Oberbergische Kreis ist ebenfalls Teil der Regionale. Und auch Radevormwald taucht in der Liste der Projekte (Stand April 2023) auf, allerdings muss man ein gutes Stück weiter runterscrollen, um den Namen der Bergstadt zu finden. Sie taucht unter der Liste der „C-Projekte“ auf. Diese werden wie folgt umschrieben: „Tragfähige Ideen mit einer soliden Ausgangssituation und Potenzial für die Regionale“, an welche die Bedingung geknüpft ist, „die Projektskizze weiter zu konkretisieren und zu entwickeln“. Radevormwald ist dort mit dem „Zukunftsquartier Textilstadt Wupperorte“ vertreten. Als Projektträger wird die Stadt selber genannt. Es folgt der Vermerk: „Vorhaben ruht derzeit“.