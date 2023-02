Pandemie in Radevormwald Der Bedarf für Tests ist noch immer da

Info

Testzentren Schnelltestzentren in Radevormwald haben in den vergangenen Monaten nach und nach ihre Pforten geschlossen. Geöffnet ist aktuell noch das Testzentrum im Sonnenstudio „Sun One“ an der Kaiserstraße 111. Der Corona-Point in der Schlossmachergalerie hat zum 1. Februar seine Tests eingestellt. Bereits Ende des Jahres 2022 hatten die Betreiber, die PAS Solutions GmbH, von sinkender Nachfrage berichtet. Auch das Testzentrum Bergerhof an der Lohengrinstraße, im dortigen Therapiezentrum angesiedelt, bietet keine Testmöglichkeiten mehr an.