Wuppertalbahn in Radevormwald Blaue Lok fährt wieder Dahlerau an

Der Verein „Wupperschiene“ will auf der Strecke der einstigen Wuppertalbahn zwischen Radevormwald und Wuppertal einen Museumsverkehr einrichten. Derzeit gibt es auf den Gleisen bereits Draisinentouren des Vereins „Wuppertrail“. Nachdem die Mitglieder der „Wupperschiene“ über viele Jahr hinweg die von ihnen erworbene Strecke wieder erneuert haben, konnten in diesem Jahr bereits wieder die ersten Loks fahren – vorerst allerdings nur Bauzüge, die Material bringen, das die Bahnfreunde zur weiteren Ertüchtigung der Strecke benötigen. So war am 17. Februar ein Probezug aus Richtung Wuppertal bis zum Bahnhof Beyenburg gefahren, im Mai brachte dann die erwähnte blaue Lok den ersten Zug nach Dahlerau, seit im Jahr 1989 die Strecke außer Betrieb genommen wurde. Damals verkehrten nur noch Güterzüge auf den Schienen, der Personennahverkehr war bereits im Jahr 1979 eingestellt worden.