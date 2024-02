Kölsche Kult-Band „Bläck Fööss“ spielen im April in Schwelm

Wer kennt diese Lieder nicht? „Mir losse d‘r Dom en Kölle“, „Buuredanz“, „Frankreich, Frankreich“, „Drink doch eine met“, „Dat Wasser von Kölle“ – man könnte noch zahllose andere Titel nennen, die fest zum Soundtrack des Rheinlands gehören. Die „Bläck Fööss“ wurden 1970 gegründet und gehören inzwischen zu Köln wie der Dom und das Kölsch. 44 Alben mit 450 Songs haben die Musiker in einem halben Jahrhundert aufgenommen, pro Jahr absolvieren sie 200 bis 250 Auftritte. Inzwischen ist bei der Besetzung eine jüngere Generation nachgerückt, die Institution „Bläck Fööss“ bleibt jedoch bestehen. Im Jahr 2022 feierte die Band vor mehr als 20.000 Zuschauern ihr 50+2-jähriges Jubiläum mit drei ausverkauften Konzerten auf dem Roncalliplatz im Schatten des Kölner Doms. Beim Silvesterkonzert 22/23 in der Lanxessarena verabschiedeten sich nach 52 Jahren Bömmel und Erry von der Band, Gus trommelte noch bis Ende der Karnevalssession 23 und gab dann nach 29 Jahren als Schlagzeuger der Bläck Fööss seine Trommelstöcke in die Hände von Alex Vesper.