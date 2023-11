Aktion in Radevormwald Künstler versteigert Bild für Seenotrettung

Derzeit hängt es noch in einer Physiotherapiepraxis in Radevormwald, doch das See-Gemälde von Christoph Weber kann bald einem Kunstfreund gehören, der mit dem Erwerb etwas Gutes tun möchte. Der Künstler, der in Wermelskirchen lebt, möchte das Bild versteigern, der Erlös geht an die die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS), kurz „Die Seenotretter“.