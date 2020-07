Eisenbahn in Dahlhausen : Historische Lok wird bis 2025 restauriert

Wupperorte Edmund Biekowski hat mehrere prominente Politiker angeschrieben, damit die Dampflok am Bahnhof in Dahlhausen restauriert wird. Da geschieht bereits. Interessenten aus ganz Deutschland haben einen Arbeitskreis gebildet, der die Lok bis 2025 auf Vordermann bringen soll.

Edmund Biekowski lässt nicht locker. Der CDU-Politiker und Stadtälteste hat weitere Versuche unternommen, damit die Dampflok des Fördervereins Wupperschiene überholt und restauriert wird. Am 10. Juli gingen gleich mehrere Schreiben an prominente Politiker raus: In einem persönlichen Schreiben an Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer bat der Radevormalder um Unterstützung, gleichzeitig erhielt der oberbergische Bundestagsabgeordnete Dr. Carsten Brodesser Post von Biekowski – mit der Bitte, den Vorsitzenden der Deutschen Bahn, Richard Lutz, persönlich anzuschreiben und die Angelegenheit nicht von der Eisenbahnstiftung bearbeiten zu lassen. Und auch der Fraktionsvorsitzende der CDU im Bundestag, Ralph Brinkhaus, bekam eine Bitte um Unterstützung. Der Kessel der Lok müsse überholt werden. Doch trotz mehrerer Anläufe sei die Bundesbahn nicht bereit, die Kosten zu übernehmen, „obwohl sie meines Erachtens durch das Eisenbahnunglück in etwa dazu verpflichtet wäre“, schreibt Biekowski an Brinkhaus in Anlehnung an das schwere Bahnunglück am 27. Mai 1971, bei dem 46 Menschen starben darunter 41 Schüler.