Bewegungswoche des Familienzentrums Kottenstraße in Radevormwald Mit Bewegung Selbstbewusstsein stärken

„Und jetzt?“, fragt Rosa Maggio, während im Hintergrund Affengeräusche und das Rascheln von Bäumen zu hören sind. Das Abenteuer ist noch nicht vorbei. „Wer hat die Kokosnuss geklaut?“, will Maggio wissen und deutet auf ihre Kollegin Nina Eichenhofer am anderen Ende der Halle hin, die verdächtig mit einem grünen Luftballon umherschleicht. Plötzlich rennen die Kinder los, wollen Eichenhofer den Ballon entwenden. Mit Mühe und Not rennt die Erzieherin lachend davon, wird am Ende aber dann doch von den Kindern umzingelt. Sie gibt auf, lacht und händigt den Kindern den grünen Ballon aus. „Das habt ihr toll gemacht“, loben die Erzieherinnen, ehe sie die Gruppe in die Umkleiden verabschiedet. Die nächste Gruppe ist schon im Anflug.