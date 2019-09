Theaterstück in Radevormwald : Theaterstück „Du bist meine Mutter“ im Bürgerhaus

Theaterstück in Radevormwald

Radevormwald Die Schauspielerin Gisela Nohl spielt in dem Stück zum Thema Demenz zwei Rollen – Mutter und Tochter. Ein bewegend-humorvoller Blick auf ein Thema, das viele Familien betrifft.

(s-g) Pflegebedürftigkeit und Demenz – kann man diese Thema adäquat auf die Bühne bringen? Nicht nur das „Dementical“ (siehe nebenstehenden Artikel) des Musical-Projektes Oberberg geht dieses Wagnis ein. Die Schauspielerin Gisela Nohl ist am Mittwoch, 25. September, um 18 Uhr in dem Stück „Du bist meine Mutter“ auf der Bühne des Bürgerhauses zu sehen. In diesem Stück spielt sie sowohl die demenzkranke Mutter als auch ihre Tochter.