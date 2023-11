Straftat in Radevormwald Haft auf Bewährung für Körperverletzung

Dem jungen Mann wurde vorgeworfen, dass er in einer Gruppe von Gleichaltrigen in angetrunkenem Zustand und in „pöbelnder und aufgeheizter“ Stimmung vom Fast-Food-Restaurant an der Wasserturmstraße in Richtung der Innenstadt unterwegs gewesen sein sollte. „Die Gruppe soll auf dem Weg eine Buschpflanze aus einem Pflanzkorb genommen haben und gegen ein an der Kaiserstraße abgestelltes Wohnmobil geworfen haben“, sagte die Staatsanwältin. Das habe der Besitzer des Fahrzeugs mitbekommen, sei aus seinem Haus gekommen und der Gruppe hinterher, um sie zur Rede zu stellen. Der 65-jährige Rentner war auch als Zeuge in der Verhandlung geladen worden und schilderte das weitere Geschehen. „Ich wurde in einer Rangelei gegen einen dort ebenfalls parkenden Bagger geschubst, die Folge waren eine Prellung und eine Schürfwunde am Rücken“, sagte er.