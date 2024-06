Radevormwalder vor Amtsgericht Wipperfürth Drei Mal an einem Vormittag ohne Führerschein ertappt

Wenn jemand drei Mal an einem Vormittag bei Kontrollen ertappt wird, weil er ohne Führerschein fährt, dann könnte ein Außenstehender glauben, hier liege eine ungewöhnliche Pechsträhne vor. Doch im Fall eines 27-Jährigen aus Radevormwald hatten die drei Kontrollen im Oktober 2022 einen anderen Hintergrund. Es habe Hinweise an die Polizei durch Anzeigen aus der Familie des jungen Mannes gegeben. Das wurde nun bei der Verhandlung vor dem Amtsgericht Wipperfürth in der Urteilsbegründung durch den Richter öffentlich gemacht. Der Radevormwalder saß dort auf der Anklagebank.